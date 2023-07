Eurovita, 100 risparmiatori riminesi in attesa di conoscere i dettagli del salvataggio

Sono circa cento i risparmiatori riminesi assistiti da Federconsumatori che attendono di conoscere i dettagli del salvataggio di Eurovita. La notizia dell’intervento di una cordata delle principali compagnie assicuratrici e diversi istituti bancari è "una buona notizia, anche se, in modo imprevisto, l’annunciato prolungamento del blocco dei riscatti, in un primo tempo annunciato fino a settembre, è stato esteso fino al 31 ottobre", spiega Federconsumatori Rimini. "Ad oggi, non è ancora disponibile il contenuto dell’accordo e restano ancora alcuni elementi da chiarire e che ovviamente necessitano di un approfondimento. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno ottenere maggiori informazioni dal commissario e da Ivass su tutti gli aspetti dell’accordo raggiunto nei giorni scorsi", fa sapere l’associazione che assieme ad altre organizzazioni di rappresentanza dei consumatori ha chiesto un incontro urgente al commissario straordinario di Eurovita. "Riteniamo estremamente importante lo sforzo messo in campo per tutelare i cittadini coinvolti, ma siamo convinti che sia necessario qualche miglioramento: disponendo, ad esempio, delle deroghe al blocco dei riscatti fino al 31 ottobre, che rischia di mettere in difficoltà molte famiglie coinvolte", conclude Federconsumatori. La a compagna era finita in amministrazione straordinaria a seguito del decreto emesso il 29 marzo scorso dal Ministero dell’Impresa e del Made in Italy, su proposta dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Un provvedimento che ha portato di fatto al congelamento delle polizze, fatta eccezione per i fondi pensione. La misura si deve alla necessità di evitare una corsa allo sportello che potrebbe aggravare i conti della società. Tra le principali banche di prodotti riconducibili alla compagnia commissariata figurano Fideraum, Fineco Bank e Credem: a livello nazionale, secondo le stime delle associazioni dei consumatori, si parla di una platea di circa 400mila persone.