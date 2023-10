Evade dai domiciliari e si presenta dall’ex amante

Evade dai domiciliari per presentarsi sotto casa delle sue vittime. L’uomo, un 39enne, è stato fermato dai carabinieri della stazione di Coriano. A seguito dell’episodio, il giudice del tribunale di Rimini ha accolto la richiesta di aggravamento della misura cautelare presentata dal pm Luca Bertuzzi. Il 39enne è stato quindi accompagnato in carcere. L’inchiesta a suo carico prende le mosse da una vicenda avvenuta il 24 aprile scorso, quando l’indagato si era presentato sotto l’abitazione della sua ex amante e del marito di lei, portando con sé un martello da demolizioni. Di fronte al rifiuto della donna di scendere a parlare con lui, l’uomo aveva perso completamente la testa e dopo aver impugnato il martello aveva cominciato a sfasciare la macchina della ex amante distruggendo vetri e parabrezza. Il tutto aveva fatto scattare l’allarme e sul posto si erano precipitate a sirene spiegate le pattuglie dei carabinieri che avevano ammanettato l’uomo. Per un po’ l’uomo era rimasto in carcere, ma non appena lasciati i ’Casetti’ era tornato nuovamente alla carica, con atteggiamenti estremamente aggressivi nei confronti dei due coniugi. Il 39enne in seguito era quindi finito agli arresti domiciliari. Domiciliari che sono stati violati il 17 ottobre scorso, quando si è presentato ancora una volta sotto casa della coppia, pretendendo a tutti i costi di parlare con la donna.