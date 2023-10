Evade dai domiciliari. Fermato un 42enne

Lo sorprendono a passeggiare non lontano da casa, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. A finire nei guai l’altro ieri è stato un 42enne. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rimini con l’accusa di essere evaso dal proprio domicilio violando così l’ordine del giudice. Il 42enne si trovava agli arresti domiciliari per effetto del provvedimento disposto dal tribunale di Forlì, in quanto coinvolto da un’indagine per atti persecutori nei confronti di una ragazza.