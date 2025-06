Evade dai domiciliari. Pizzicato dai militari. Torna in carcere

I carabinieri della stazione di Bellaria Igea Marina hanno dato esecuzione a ordinanza di carcerazione nei confronti di un albanese 35enne, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali e detenzione domiciliare. I carabinieri durante i controlli a soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione in carcere si è recato presso l’abitazione dell’uomo verificando la sua assenza, in violazione delle prescrizioni imposte. Lo stesso, successivamente, provava a giustificare la condotta riferendo ai militari di essersi recato in farmacia, fatto però smentito dagli accertamenti eseguiti. A seguito delle violazioni, il soggetto è stato sia denunciato per evasione che ricondotto in carcere.