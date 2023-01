Evade dai domiciliari: preso

È stato sorpreso fuori di casa nel tardo pomeriggio di mercoledì, nonostante quel 46enne riminese fuori dalla propria casa non ci potesse proprio stare in quanto sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito di una rapina.

L’uomo tuttavia è stato sorpreso dai carabinieri della compagnia di Rimini, impiegati in un servizio di prossimità per la prevenzione dei reati e vigilanza dei provvedimenti coercitivi dell’autorità giudiziaria, dopo essersi allontanato dal proprio domicilio.

Questo quanto appurato dai militari dell’Arma intervenuti, che hanno proceduto all’arresto del 46enne per il reato di evasione, lui che da casa era giù uscito pur essendo ai domiciliari altre due volte. Ieri mattina l’uomo è stato quindi processato con rito direttissimo ed è stato di nuovo posto ai domiciliari. Nello specifico, secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, nell’ultima occasione il 46enne aveva abbandonato l’abitazione perché occupata da una donna nomade che non avrebbe avuto alcuna intenzione di andarsene nonostante l’invito del 46enne. Così, stanco di quella presenza ingombrante, l’uomo sarebbe uscito per conto proprio. Violando però così la misura cautelare a lui applicata.