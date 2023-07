Evade e va al bar: "Volevo una birra"

Un altro ’evaso’ da una comunità terapeutica. Martedì era accaduto a San Patrignano dove un ospite (lì ai domiciliari), non trovandosi bene in comunità aveva deciso di lasciare e andare in caserma, per tornare in carcere. Ben diverso il motivo che ha spinto mercoledì un quarantenne a lasciare la comunità della Centofiori a Montescudo. Anche lui è ai domiciliari, ma deciso a bersi "una bella birra fresca" si è allontanato dalla comunità a piedi. I carabinieri l’hanno trovato poco dopo, in un bar a pochi chilometri. Dopo una notte in cella, l’uomo è comparso davanti al giudice, che l’ha assolto perché "il fatto è di lieve entità". Il quarantenne è tornato alla Centofiori, dove finirà di scontare gli ultimi mesi di pena.