Evade poche ore dopo l’arresto

Non è bastata la misura cautelare agli arresti domiciliari dopo l’arresto per spaccio a frenare un 24enne albanese che, venerdì pomeriggio, ha pensato bene di violare la custodia già poche ore dopo esservi stato sottoposto. Ma andiamo con ordine. Era appunto il pomeriggio di venerdì quando il 24enne albanese viene fermato nell’ambito dei controlli del territorio compiuti in zona Bellariva dai carabinieri, dove una gazzella in transito sul lungomare della zona nota una cessione di cocaina tra il 24enne e un acquirente di nazionalità italiana, residente fuori provincia. E’ qui che l’albanese viene identificato e, dopo una perquisizione personale, viene trovato in possesso di altre dosi di cocaina pronte alla vendita e del denaro appena ’incassato’ per la vendita dello stupefacente. Per questo il ragazzo viene immediatamente arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto ai domiciliari. Peccato che poche ore dopo, lo stesso 24enne viene nuovamente sorpreso dai carabinieri di Rimini mentre disinteressandosi della misura gironzola fuori casa, rendendosi responsabile anche del reato di evasione. Per questo il 24enne è stato nuovamente arrestato e trattenuto in camera di sicurezza prima del giudizio direttissimo che si è celebrato ieri mattina in tribunale.