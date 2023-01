Evadono dagli arresti domiciliari per andare a ballare: condannate

La festa di Capodanno in discoteca è costata cara alle due transessuali peruviane, di 33 e 50 anni, arrestate la notte dell’ultimo dell’anno a Riccione, dopo essere evase dagli arresti domiciliari per recarsi al Peter Pan e festeggiare in discoteca tra balli e musica l’arrivo del 2023. Le due, infatti, si trovavano in regime di custodia cautelare per i reati di furto e rapina, compiuti sul territorio nei mesi scorsi, ed era stato proprio a seguito di un altro presunto tentato furto avvenuto all’interno della stessa discoteca da parte della coppia, che le due sarebbero state individuate e identificate dai carabinieri della compagnia di Riccione, recatisi al Peter Pan dopo essere stati avvertiti di quanto accaduto. Un controllo quello operato dai militari dell’Arma dal quale è emersa la misura cautelare a cui entrambe si trovavano sottoposte. Per questo nella notte di Capodanno la 33enne, difesa dall’avvocato Enrico Graziosi, e la 50enne, difesa dall’avvocato Leanne Arceci, erano state arrestate con l’accusa di evasione.

Accusa per la quale le due transessuali peruviane sono state processate con un rito direttissimo che si è concluso ieri mattina al Tribunale di Rimini, al termine del quale le due – che si trovano ai domiciliari – sono state entrambe condannate a 5 mesi e dieci giorni di reclusione con pena sospesa.