Evadono dai domiciliari per andare a ballare

Era ai domiciliari dal 23 dicembre in custodia cautelare per un furto aggravato di una catenina la scorsa estate a Rimini, ma non ha rinunciato ad andare a ballare per Capodanno finendo in manette per evasione. Una transessuale di origine peruviana di 33 anni, difesa dall’avvocato Enrico Graziosi, è stata arrestata la scorsa notte dai carabinieri di Misano durante un controllo alla discoteca Peter Pan. La 33enne era in compagnia di un’altra transessuale peruviana di 50 anni, difesa dall’avvocato Leanne Arceci, anche lei ai domiciliari, per una rapina compiuta lo scorso ottobre. Le due saranno processate oggi per direttissima.