Evan Delogu è morto a 18 anni nell’incidente in moto a Bellaria

Bellaria (Rimini), 29 ottobre 2025 – Un terribile incidente ha spezzato nel pomeriggio di oggi, mercoledì, la vita di Evan Oscar Delogu, appena diciottenne, a Bellaria Igea Marina.

Il ragazzo, figlio di Walter Delogu e fratellastro della showgirl Andrea Delogu, ha perso la vita dopo una tragica caduta in moto avvenuta in via Vittor Pisani, una strada tranquilla e solitamente poco trafficata, che nel giro di pochi istanti si è trasformata nel teatro di una tragedia.

Cosa è successo a Evan Delogu

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di approfondimento da parte della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, l’incidente si sarebbe verificato attorno alle 15.40. Evan stava percorrendo il rettilineo in sella alla sua Benelli 750, quando — per cause ancora da accertare — avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. La moto è finita contro un primo palo della luce, per poi carambolare contro un secondo, sempre a bordo strada. L’impatto è stato devastante: nonostante il giovane indossasse regolarmente il casco, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Il vano tentativo di salvargli la vita

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. È deceduto praticamente sul colpo, a causa del violentissimo urto. Gli agenti della Polizia Locale stanno tuttora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre la strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi tecnici.

Il sequestro della moto

Il pubblico ministero di turno, Davide Ercolani, ha disposto il sequestro del mezzo e l’avvio delle procedure di rito. La salma di Evan si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il dolore del sindaco di Bellaria

Il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti spiega la dinamica dello schianto: “Il ragazzo procedeva in moto su via Vittor Pisani, una strada liscia, dritta che costeggia il parco della città, in un tratto senza innesti di altre strade a destra e sinistra. Ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo della luce e poi contro un secondo palo. Mi spiace veramente tanto: perdere la vita 18 anni è veramente triste. Che disastro", conclude Giorgetti