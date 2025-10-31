Evan Delogu, le lacrime del papà: “Era il più grande fan della sorella Andrea, le ho detto di andare avanti in tv”

Rimini, 31 ottobre 2025 – “Amore mio, perché ci hai lasciato? Ho dormito nel tuo letto stanotte. La tua amata moto la farò aggiustare e poi la venderò. So quanto impegno e quanti soldi ci hai messo in quel bolide, come lo chiamavi tu. Non la farò demolire, ma non riuscirei più a vederla o guidarla. A presto, amore. Tra non molto ti raggiungerò, e rideremo ancora insieme, come sempre. Lassù in paradiso, fatti valere”.

Walter Delogu con il figlio Evan morto in moto nell'incidente a Bellaria. Oggi i funerali alle 15

Sono le parole strazianti con cui Walter Delogu, padre della showgirl Andrea Delogu e storico collaboratore di Vincenzo Muccioli a San Patrignano, ha voluto salutare il figlio Evan Oscar, 18 anni, morto mercoledì scorso in un tragico incidente in moto a Bellaria (Rimini). I funerali si terranno oggi alle 15.

Delogu, che ragazzo era Evan?

"Un ragazzo veramente molto bravo. Educato, rispettoso. Frequentava le serali all’alberghiero, perché si trovava meglio con i ragazzi più grandi. Cercava sempre di fare la cosa giusta, in tutto. Nella scuola, nel lavoro, nello sport. Non beveva, non fumava. A volte lo prendevo in giro, chiamandolo talebano o angelo. Ora ho capito chi era davvero: un angelo”.

Avevate un rapporto molto stretto?

"Sì. Mi aiutava spesso, soprattutto con il mio lavoro. Io tengo conferenze nelle scuole sulle nuove droghe e lui mi traduceva articoli in inglese e in spagnolo. Si interessava a quello che facevo, ma era anche molto riservato. Gli avevo chiesto di venire con me qualche volta, solo per ascoltare, ma non voleva mettersi in mostra. Il 10 novembre sarei dovuto partire per Palermo per un giro di conferenze, e lui mi aveva detto: ’Dai, adesso ti sistemo tutto e poi andiamo insieme’”.

Evan Oscar ha perso la vita per un incidente in moto, una delle sue grandi passioni.

"Aveva una Benelli 750. La farò aggiustare, ma non la guiderò. Non riuscirei. So quanto impegno ci ha messo, quanti sacrifici ha fatto per comprarla. Ha sempre lavorato d’estate, al bagno 75. Era già la terza stagione. Non ci ha mai chiesto un euro, si comprava tutto da solo, perfino quella maledetta moto”.

Com’era il suo rapporto con le sorelle?

"Con Andrea aveva un legame meraviglioso. Per lei era come un figlio, perché tra loro c’erano tanti anni di differenza. Quando è arrivata la notizia, stava andando alle prove di ballo. Ha mollato tutto, ha preso un taxi e ci ha raggiunto immediatamente. In questo momento sta provando un dolore incredibile, ma le ho detto di andare avanti, di continuare a fare televisione. Se la vedessi ferma, so che questo vuoto sarebbe ancora più grande. Evan era un suo grande fan. Quando guardavamo Ballando con le stelle o La Porta Magica, mi diceva sempre: ’Hai visto papà? Che brava è Andrea!’. E poi c’è anche l’altra sorella, Barbara, che vive a Milano e sta arrivando anche lei”.

Andrea Delogu con il fratello Evan Oscar Delogu, 18 anni, morto in un incidente stradale in moto in una foto postata dalla conduttrice e showgirl su Instagram

Vuole dire ancora qualcosa a suo figlio?

"Solo che lo amo. E che mi manca”.

L’incidente costato la vita a Evan Oscar si è verificato mercoledì scorso. Il giovane avrebbe perso il controllo della sua Benelli 750, finendo contro un palo della luce. L’impatto è stato devastante. La notizia della tragedia ha scosso l’intero mondo della televisione e dei social. Tantissimi i messaggi di solidarietà per Andrea Delogu. Per rispetto, La Porta Magica, il programma pomeridiano della presentatrice romagnola, è stato sospeso. Non è chiaro neppure il futuro della Delogu a Ballando con le Stelle, dove è una delle concorrenti più brave e amate di questa edizione.