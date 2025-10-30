Evan muore a 18 anni. La famiglia Delogu distrutta dal dolore: "Era il nostro bambino"

Ha perso il controllo della sua moto Benelli 750 in un tratto rettilineo, andando prima a impattare contro un palo della luce e poi carambolando su un secondo, sempre a lato della carreggiata. Così ha perso la vita Evan Oscar Delogu, diciottenne di Bellaria Igea Marina - figlio di Walter Delogu e fratellastro della showgirl Andrea Delogu - vittima di un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, in via Vittor Pisani.

Secondo la prima ricostruzione della polizia locale di Bellaria, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, in un tratto di strada privo di particolari criticità. Nessun altro veicolo risulta coinvolto. L’impatto è stato violentissimo: la moto si è disintegrata dopo il doppio urto, mentre Evan, nonostante indossasse regolarmente il casco, ha riportato traumi fatali.

I soccorritori del 118, arrivati in pochi minuti, hanno tentato di rianimarlo a lungo, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Nonostante tutti gli sforzi, il cuore di Evan Delogu non ha ripreso a battere e, alla fine, si sono dovuti arrendere con il medico che non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.

"Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan", è il ricordo condiviso dal padre Walter su Facebook.

Il pubblico ministero di turno, Davide Ercolani, ha disposto il sequestro del mezzo e l’avvio delle indagini per accertare le cause precise dell’incidente. L’esatta dinamica del tragico sinistro al momento è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale.

La via Vittor Pisani è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi tecnici.

La notizia della morte di Evan ha avuto grande risonanza anche fuori dalla Romagna: il giovane era infatti figlio di Walter Delogu, ex collaboratore di Vincenzo Muccioli e figura legata alla storia della comunità di San Patrignano, e fratellastro della conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu, oggi uno dei volti più noti del panorama televisivo italiano.

Conduttrice e attrice, ha lavorato per Rai e Mediaset. Al momento la conduttrice televisiva e attuale concorrente di "Ballando con le stelle", non ha commentato la vicenda, preferendo il silenzio sui social.

E’ cresciuta proprio all’interno di San Patrignano, dove i genitori si trovavano come ospiti. Il suo fratellastro, Evan, abitava con il padre e la madre a Bellaria, lì dove si è consumato il tremendo incidente.

Suo padre, Walter Delogu, è una figura che ha attraversato molte delle vicende più significative legate alla comunità di San Patrignano e al suo fondatore, Vincenzo Muccioli. Nato nel 1958 a Cagliari, Delogu entra nella comunità negli anni Ottanta per affrontare la tossicodipendenza e, nel corso del tempo, diventa autista personale di Muccioli, ruolo che lo pone a stretto contatto con la direzione della struttura. Dopo anni di collaborazione, Delogu si allontana da San Patrignano e, in seguito, testimonia nei processi legati ai metodi coercitivi adottati nella comunità.

Negli ultimi anni, Delogu è tornato al centro del dibattito per alcune controversie legate alla figura di Muccioli e alle dichiarazioni pubbliche rilasciate da altri protagonisti di quella stagione. In più occasioni ha difeso la propria versione dei fatti, denunciando pubblicamente presunte diffamazioni.

Appresa la notizia il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti ha scritto sulla sua pagina Facebook: "Col cuore colmo di tristezza ci stringiamo in un silenzioso abbraccio alla famiglia colpita da questa tragedia".

Lorenzo Muccioli