"Eventi conteggiati più volte Hanno gonfiato le cifre ad arte"

Cifre gonfiate "ad arte", eventi conteggiati più volte nelle spese ed altre iniziative che con il Natale e il Capodanno non hanno a che vedere. Questa in sintesi la replica dell’amministrazione comunale con l’assessore al Bilancio, Alessandro Nicolardi, all’attacco sugli investimenti natalizi fatto dall’opposizione. Per i partiti e le civiche di opposizione il conto totale ammonta a 1.590.000 euro, mentre per il Comune "la cifra è poco più di un milione di euro che, aggiunta l’Iva, porta a 1.247.330 euro la spesa. Avevamo stimato circa 950mila euro Iva esclusa, siamo più o meno in linea".

Ed eccoci alle cifre che alla giunta non tornano. Innanzitutto la mostra su Frida Khalo (70mila euro), da novembre a maggio "cosa c’entra con gli eventi natalizi?". Stessa considerazione per il San Martino d’oro, evento costato 34mila euro. Altra cifra che non torna è quella sulla comunicazione: "È costata 40mila euro e non 80mila". Ed eccoci alla pista di pattinaggio, ma senza ghiaccio. "Le opposizioni l’hanno conteggiata due volte, in due voci di spesa. Per altro la metà del costo verrà recuperato con il noleggio dei pattini". Stessa considerazione per il musical "che è costato 30mila euro più Iva a cui vanno tolti i i biglietti venduti, un sold out". Inoltre i 590mila euro affidati a Geat per gli allestimenti "sono in realtà 550mila". Sul Bosco d’inverno Nicolardi rileva come l’installazione ha portato una "eccellente copertura mediatica nazionale. Si tratta dunque di solo un costo o di un investimento?". Dopo la difesa l’attacco. "Era un investimento quello della giunta Tosi, che nel 2020, in piena zona rossa per l’emergenza Covid, quando non si poteva uscire dal territorio comunale, aveva speso 500mila euro di sole luminarie?". In chiusura: "Nel Natale 2021 la giunta Tosi spese una cifra simile a quest’anno. Ma noi abbiamo messo in piedi una ricca offerta di eventi, non solo luminarie".