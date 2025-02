Eventi culturali, boom di partecipanti

Per la Fondazione Culture Santarcangelo il 2024 ha segnato un ritorno alla realizzazione di eventi e attività culturali, alle quali nel complesso hanno partecipato circa 25mila persone: oltre alle iniziative più consuete proposte dalla biblioteca Baldini e dai Musei comunali, spiccano la rassegna ‘Frazioncine’ in collaborazione con Pro loco e Cinema du desert, le celebrazioni per i centenari di Flavio Nicolini e Raffaello Baldini, nonché la partecipazione con il videomapping al Capodanno in piazza di Città Viva. La biblioteca Baldini, invece, nel 2024 ha registrato 148.581 accessi complessivi (+6% rispetto al 2023).