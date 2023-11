Eventi culturali e corsi per restare connessi

Inaugurato l’anno accademico 2023-2024 dell’Università della Terza età di Rimini che partecipa alla realizzazione del progetto su Promozione della conoscenza della popolazione adulta. Loretta Nucci , nella veste di nuova presidente dell’associazione, nel saluto agli associati ha sottolineato come i momenti culturali che il ciclo di 37 conferenze propone rappresenti "la via di accesso e di partecipazione alla socializzazione che è e rimane un caposaldo dello scopo associativo". La presidente ha invitato gli associati a farsi promotori del progetto che oltre agli eventi culturali prevede corsi di apprendimento di primo e secondo livello di lingua inglese, spagnola, di storia, filosofia e pittura. La prolusione di apertura dell’anno accademico è stata tenuta dallo storico Ferruccio Farina che ha intrattenuto gli associati presenti su un tema intrigante e nello stesso tempo sconosciuto: "Rimini e i Papi", presenze dei Pontefici in città da Gregorio XII a Giovanni Paolo II. Gli associati potranno scoprire come gli italiani percepiscono il Bel Paese e come la loro sensibilità e il loro approccio rispetto all’immenso patrimonio artistico si sia evoluto o sia cambiato partecipando alla conferenza del prof. Bianchi che si terrà nell’Aula Magna della Scuola Panzini in piazza Gramsci domani alle 16,30 sul tema: "Il patrimonio artistico in Italia tra percezione visiva e identità culturale".