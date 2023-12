"Eventi deludenti, Verucchio rinuncia anche alla festa di Capodanno"

Nelle piazze vicine la festa sarà garantita. Videomapping e deejayset in piazza a Santarcangelo per Capodanno. A Pennabilli la tradizionale festa in centro con musica ed eventi diffusi. Novafeltria metterà sul piatto deejay e fuochi d’artificio, a San Leo si farà festa in piazza Dante. Solo Verucchio resta al palo e al consigliere comunale Roberto Baschetti (foto) la cosa non va giù. "Perché organizzare un concerto il pomeriggio del 30, anziché la sera del 31?", attacca il capogruppo di Immagina Verucchio. "A Verucchio non è mai stato organizzato un Capodanno in piazza", replica la sindaca Stefania Sabba. Ma Baschetti si spinge oltre e attacca l’amministrazione anche sugli eventi natalizi. "Il 4 novembre il Comune lancia un sondaggio sulla chat dei commercianti, ai quali viene richiesta la disponibilità a partecipare economicamente agli eventi natalizi. In caso non ci fosse stata sufficiente partecipazione non si sarebbe fatto nulla. Quasi un un ricatto. Tutto ciò senza avere un programma né un’idea della spesa". Si passa così da un budget di 10mila euro proposti alla prima società che doveva organizzare gli eventi (e che ha rifiutato) "a poco meno di 30mila euro". Baschetti non critica la cifra investita, "ma il risultato degli eventi si. E pure il programma: non è stato fatto nulla per i bambini, le luminarie sono state installate una settimana prima delle feste, gli eventi erano scollegati tra loro, lo spettacolo comico a Natale non c’entrava nulla, la Pro Loco non è stata coinvolta se non dopo aver chiuso il contratto con un’altra associazione". "Il calendario degli eventi è stato scelto con chi ha avuto l’incarico per la direzione artistica: Sergio Casabianca e l’associazione ’Sorrido Libero’ – replica l’assessore Linda Piva – Il Capodanno in piazza a Rimini e Santarcangelo è una tradizione, noi abbiamo deciso di concentrare gli eventi in altre date, con musica e comicità". E gli eventi per i bimbi? "Con le scuole abbiamo fatto un mercatino, il 6 gennaio ci sarà la festa dell’Epifania". Sui costi: "La spesa per il Comune è di 23mila euro – conclude la Piva – perché abbiamo ricevuto 11mila euro di contributo da Camera di commercio".

m.c.