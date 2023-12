Eventi di Capodanno per la Valmarecchia

La notte di San Silvestro si festeggia in piazza, nei borghi dell’alta Valmarecchia. A Novafeltria è in programma una grande festa in piazza Vittorio Emanuele II, attesissimo anche il tradizionale Capodanno nel centro storico di Pennabilli. L’appuntamento di Novafeltria parte dalle ore 23 con il dj set Pato. Alle 24 brindisi con lo spettacolo di fontane di fuochi d’artificio. L’evento si tiene anche in caso di pioggia, sotto i portici del municipio. Persone da tutta la regione arriveranno invece il 31 dicembre a Pennabilli: l’evento festeggia quasi 30 anni. A Pennabilli si parte dalle 23.45 in piazza Vittorio Emanuele II con il bacio sotto il Pergolato della buona sorte.