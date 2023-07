Eventi e concerti in terrazza Ghigi

Una piccola oasi verde immersa nel cuore del centro urbano di Morciano di Romagna, là dove un tempo si trovava lo storico ex pastificio Ghigi. Si alza il sipario sulla nuova terrazza ‘Ghigi’ situata in cima al centro commerciale ‘Il Mulino del Conca’ di via Roma. Uno spazio pubblico per concerti, eventi culturali ed artistici, momenti di aggregazione e socializzazione rivolti alla comunità. Il taglio del nastro avverrà oggi a partire dalle 20. Sarà l’occasione per presentare non solo la terrazza, ma anche il percorso storico - testimoniale ‘Morciano Città della Pasta’, dedicato proprio alla presenza del pastificio Ghigi e alla sua storia ultradecennale. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo di narrazione e musica "Il Mondo di Mina", a cura di Emiliano Visconti. L’ingresso è gratuito. L’evento è a cura del Comune di Morciano di Romagna, in collaborazione con CIA - Commercianti Indipendenti Associati e Sogeal SNC. Seguiranno altri due appuntamenti: uno con il teatro (il 12 agosto) l’altro con la musica di Rimini Classica (13 agosto). "Il ruolo della nuova terrazza vuole essere questo: una ‘cerniera’ all’interno del tessuto urbano cittadino, un luogo, un luogo deputato alla socializzazione, agli eventi, alla cultura – spiega il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti –. Prosegue intanto il lavoro per dare vita alla ‘cittadella dei servizi’ con il trasferimento, negli spazi del comparto ex Ghigi, degli uffici di carabinieri forestali, polizia locale, Inps".