Eventi e fiere riempiono gli hotel. Rimini e Riccione meglio di tutti

Complici gli eventi congressuali e fieristici il mese di novembre vede Riccione e Rimini svettare, per arrivi e pernottamenti di turisti, sulle altre località costiere. Ieri sono stati divulgati i dati ufficiali Istat. A novembre Rimini ha messo a segno, rispetto al novembre 2022, un +14,3 per cento di arrivi e +9,7 per cento di pernottamenti. Riccione segna rispettivamente +12,2 e +12,6 per cento. Col segno positivo anche Bellaria Igea Marina (+7,4 e + 2 per cento). In chiaroscuro Misano che vede in calo gli arrivi (-10,8 per cento) e in crescita le presenze (+2,1). Cattolica ha entrambi segni negativi: -10,4 gli arrivi e un tonfo, -32,5 per cento, le presenze. Ma in novembre i numeri assoluti sono bassi, quindi soggetti a fluttuazioni percentuali forti. La provincia di Rimini, sempre a novembre, realizza un +12,7 di arrivi e +8,7 per cento di presenze. Nei primi 11 mesi dell’anno (gennaio-novembre) il capoluogo registra un +9,1 per cento di arrivi, che si attestano a 1,751.391 (-5,5 sul 2019, ultimo anno pre Covid) e +2,9 di presenze, 6.540.397 (-11,4 sul 2019). Riccione ha un +2,1 di arrivi 8833.637 totali, -3,4 sul 2019) e -2,4 per cento di pernottamenti sullo stesso periodo dell’anno precedente, 3.297.881, in totale. Riccione è ancora sotto dell’8 per cento sul 2019, nei primi 11 mesi dell’anno. Cattolica + 1,5 e - 1,9. Bellaria +1,2 e - 0,7%. Misano +12,3 e + 6,8. Provincia +5,8 arrivi e +0,8 presenze, alias pernottamenti.