Eventi e prodotti a scuola di turismo

Aprire le porte a nuove prospettive professionali nel campo del turismo. È questo l’obiettivo del corso gratuito promosso dal Cescot in ‘Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio’. Iscrizioni aperte fino a oggi compreso, a 20 giovani e adulti. Per iscriversi i moduli sono su l sito www.cescot-rimini.com. Per informazioni 0541-441919.