Eventi e show, a luglio il turismo mette il turbo

Bellaria Igea Marina accende i riflettori sull’estate 2025 con Made in Bim, la rassegna musicale dedicata agli artisti locali che parte oggi e farà vibrare piazzale Perugia ogni martedì sera di luglio e agosto, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’esordio di questa sera vedrà salire sul palco alle 21.30 gli Hateful Flies ed Ella & The Grove, aprendo un cartellone ricco e variegato. Martedì prossimo sarà la volta di Darma & Friends, seguiti il 15 luglio dai Fuoritempo e il 22 luglio dalla Surprise Rock Band. Il 29 luglio spazio ad Aisha, mentre il 5 agosto toccherà ai Pink Froid. Per chiudere, agosto porterà in scena Mescalero Station il 12, Lady Maciste (con opening di Dave Lobster) il 19 e Vajolet il 26.

Ma l’estate bellariese non è solo musica. Sono infatti tanti gli eventi che fondazione Verdeblu ha programmato per questo mese. Sabato arriva Bell’Italia, evento – quest’anno giunto alla sua sesta edizione – dedicato alle forze armate e alle forze dell’ordine in piazzale capitaneria di porto, tra stand, mezzi e simulazioni per grandi e piccoli. Guardando all’ 11 luglio Bellaria Igea Marina si prepara a pedalare con la città che ospiterà la sesta tappa del Giro d’Italia women. Divertimento e sport sono la sintesi perfetta per l’appuntamento del 19 luglio con il lungomare che si animerà in concomitanza della 15esima Beach run, la corsa al tramonto simbolo dello spirito sportivo della località.

E poi tra il 25 e 26 luglio si tornerà indietro nel tempo, alla ricerca delle proprie radici. Appuntamento a Bellaria Igea Marina con lo Sbarco dei Saraceni. Una rievocazione storica imperdibile che cambierà - almeno per due serate - il centro storico tra cortei, costumi e battaglie spettacolari a cura del comitato Borgata Vecchia. E se tornare fanciulli vuol dire ritrovare se stessi la mostra Eco city lab - aperta fino al 27 luglio - non sarà da meno. Una singolare esposizione creata interamente con mattoncini Lego di una città sostenibile è pronta a stupire grandi e piccoli.

"Bellaria Igea Marina propone un’estate pensata per tutti, con particolare attenzione a famiglie e bambini – spiega il sindaco Filippo Giorgetti –. Tradizione, cultura, sport, divertimento: vogliamo regalare momenti di serenità, ringraziando chi lavora per accogliere al meglio i turisti". "La città è piena di energia – aggiunge Paolo Borghesi, presidente di fondazione Verdeblu – grazie alle tante associazioni che collaborano e portano idee, creando un palinsesto diffuso e pieno di novità: dal Made in Bim agli eventi dell’arena Roma, fino alle sorprese che stiamo preparando".

Aldo Di Tommaso