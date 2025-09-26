"Eventi e tornei: sempre più ragazzi al Kas8"

È passato un anno da quando la Papa Giovanni XXIII ha preso in gestione il Kas8, il centro giovani di Bellaria Igea Marina, raccogliendo il testimone di 2000Giovani. Dodici mesi che hanno già segnato il cambio di passo: i progetti con Comune e scuole, l’attività con educatori di strada ed eventi capaci di portare i ragazzi fuori e dentro il centro, facendoli sentire protagonisti.

Il bilancio di questo primo anno alla guida del Kas8?

"Noi siamo subentrati a una realtà già in movimento – fa il punto Fethi Atakol, il responsabile – La nostra forza è l’impianto del progetto: una coprogettazione con Comune e scuole. Ci incontriamo ogni mese con gli assessori e i dirigenti, per aggiustare il tiro in corso d’opera. Abbiamo un piano quadriennale che speriamo continui a dare frutti".

Quanti ragazzi avete portato in questi mesi al centro?

"Nei tornei sportivi siamo arrivati a 35-40 presenze in un giorno. In estate i flussi sono cresciuti: a luglio oltre 300 ragazzi. Questo significa che offrire ai più giovani attività che uniscono gioco e socialità funziona".

Il Kas8 è davvero percepito come la ‘casa dei giovani’?

"Sì, soprattutto dai ragazzi di seconda e terza media. Stanno cominciando a riconoscere il centro come loro spazio. Ma per noi è essenziale fare rete con le altre realtà associative".

Quali attività finora hanno avuto maggiore richiamo?

"Gli eventi speciali, l’educazione di strada, i tornei nel parco del Gelso. Andare incontro ai ragazzi nei loro luoghi di ritrovo è decisivo: non basta aspettarli".

Don Oreste Benzi diceva: "Va dato un luogo ai giovani". Come vivete questa eredità?

"Significa costruire agio, non solo prevenire disagio. Offrire contesti positivi, esperienze di crescita e relazioni autentiche. È il cuore del Kas8".

E guardando avanti?

"A novembre partirà un nuovo progetto con la cooperativa Millepiedi. Più in generale, vogliamo crescere e intercettare sempre nuovi giovani, rafforzando il senso di comunità che è la vera missione del Kas8".

Aldo Di Tommaso