Eventi e turismo, piovono finanziamenti su Fondazione Verdeblu

Un bel po’ di ’carburante’ per associazioni ed eventi che promuovono e valorizzano il turismo a Bellaria Igea Marina. Sono quasi 800mila euro complessivamente i fondi che l’amministrazione comunale ha stanziato per l’anno in corso. La parte del leone, come accade da tempo immemore, spetta alla Fondazione Verdeblu, che si occupa tra le tante iniziative di quelle legate agli eventi per la famiglia e i bimbi: oltre 688mila euro per l’organismo presieduto da Paolo Borghesi. Molto più contenuti (dell’ordine di poche migliaia di euro) i finanziamenti per Kiklos, La Nuova Cagnona, Pro Loco Bellaria Igea Marina, Igea City (reduce di recente dalla quattro giorni al Gelso), Club Moto Vespa, Bay Fest, Hub Factory. LP Rock, e altri soggetti.