Eventi estremi: interventi raddoppiati

Sempre di più anche gli agenti della polizia locale sono chiamati al ruolo di ’guardiani del tempo’. Nel 2023 c’è stato un "consolidamento del rapporto con la protezione civile ed il potenziamento dell’approccio preventivo in relazione ai fenomeni meteorologici". Si tratta di "un fronte dei tanti a cui si rivolge la polizia municipale di particolare attualità, anche alla luce delle calamità verificatesi nell’anno appena concluso", sottolineano dal comando. "A Bellaria Igea Marina l’attività è stata e viene condotta anche attraverso incontri periodici incentrati sulla valutazione dei rischi potenziali, con l’organizzazione preventiva di mezzi e uomini". Una routine di grande importanza, legata a quelle che sono le attivazioni per maltempo vere e proprie – passate da 59 nel 2022 a 98 nel 2023 – e soprattutto agli interventi per criticità sul territorio, saliti da 180 a 192.