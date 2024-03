Eventi green e una nuova barriera. A Misano il circuito fa meno rumore

Una nuova barriera fonoassorbente per mitigare l’impatto dei rumori dei bolidi che sfrecciano sul Misano world circuit. I lavori sono partiti, spiegano dall’amministrazione comunale. Verrà realizzata nella zona della curva del Tramonto. L’opera sarà completata in due fasi distinte con la fine lavori stabilita entro l 2025, comunque in anticipo sui tempi di realizzazione stabiliti nella convenzione tra Comune e Mwc, fanno sapere dal municipio.

Il punto sui lavori arriva assieme ai dati sul monitoraggio delle emissioni sonore che svolge Arpae e che rientrano entro i limiti. La convenzione tra Comune e società di gestione del circuito prevede deroghe illimitate per svolgere manifestazioni, ma nel 2023 ci si è fermati a 53 giorni rispetto ai 55 consentiti. Nel 2022 le deroghe consentite erano 60. "Prosegue un percorso virtuoso – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni – che tiene in equilibrio l’attività del circuito col potente indotto economico e mediatico, con il monitoraggio super partes di Arpae sugli effetti prodotti in termini acustici e la misurazione degli effetti prodotti dalle iniziative di attenuazione. I numeri sintetizzano il dialogo e la collaborazione, l’impegno ad arricchire il calendario anche con eventi a emissioni zero, la condivisione di obiettivi nell’interesse generale. Un lavoro quotidiano che ci consegna da anni un riconoscimento certificato e indiscutibile dell’attività svolta".

A far meno rumore ci pensano anche gli eventi. Sono sempre di più le iniziative a impatto zero che si svolgono nel circuito. Vanno ricordate l’Italian bike fest e gli Open games. Ma a sostenere la causa green sono anche gli eventi dove al motore a scoppio subentra l’elettrico, e la Formula E di aprile si iscrive a pieno titolo nel nuovo corso delle competizioni a impatto zero. "In questi anni – spiega Andrea Albani, direttore del Mwc – abbiamo lavorato alle azioni di mitigazione attiva come previsto dal protocollo, controllando i mezzi prima dell’ingresso in pista e dalla race control. In questo modo leggiamo in tempo reale lo scenario di pressione acustica, così da adottare se necessario anche provvedimenti immediati". Infine i dati rilevati dalle centraline esterne mostrano, sottolineano dal municipio, "che il vicinato di via Ca’ Raffaelli, l’abitato prospiciente via del Carro, i fabbricati tra via Daijiro Kato e lo stadio, il nucleo urbano nei pressi di via Camilluccia e l’intera frazione di Misano Monte subiscono un impatto acustico inferiore rispetto ai limiti massimi previsti dalla normativa vigente".

Andrea Oliva