Eventi nautici, gran finale col ’gusto del porto’

Un mese di agosto pieno di eventi per il Circolo Nautico. Stamattina le barche caricano i turisti per vedere l’alba in mare. Il 27 andrà in scena la 21esima edizione della regata velica “Chissà Se Arrivo”. Si tratta di una regata amatoriale aperta ai soci e non, nello specchio d’acqua prospicente il territorio comunale.

Il gran finale degli eventi estivi 2023 del Circolo Nautico è quindi previsto nel fine settimana del 2 e 3 settembre, quando si terrà “Il Gusto del Porto”, frequentatissima manifestazione gastronomica organizzata dalla Fondazione Verdeblu, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina e la partecipazione, con stand culinari del Circolo Nautico.