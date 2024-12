Eventi per tutti i gusti sotto l’albero di Natale

Ormai ci siamo: panettone, regali da scartare e cotechino da mangiare, il Natale è sempre più vicino e la sua magia si perde per tutta la provincia. Dal mare all’entroterra sono tantissimi gli eventi che terranno compagnia a turisti e riminesi in questi giorni di festa. Si parte da Rimini, con i martedì dedicati ai capolavori di Fellini. Oggi al palazzo del Fulgor verrà proiettato per tutto il giorno il documentario ‘La verità della menzogna’ a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi. Alle 21.30 ci si sposta poi sul sagrato del Duomo per la partenza della ‘Camminata della Natività’ fino al santuario delle Grazie per la tradizionale messa di Natale. A Rimini si pattina con vista mare grazie alla pista di ghiaccio in piazzale Boschovic e l’Happy circus a due passi dalla spiaggia. Spettacoli e tanti eventi tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. Accanto alla pista c’è anche il presepe di sabbia gigante, composto da oltre 20 statue alte fino a 5 metri (orario da lunedì a venerdì 14.30–18.30, sabato e festivi 9.30–18.30, info 331 522 4196).

Gli appuntamenti continuano anche a santo Stefano con il ‘Workout delle feste’, alle 10 al bagno Tiki 26, per allenarsi insieme. Spazio anche alla musica con ‘Gaudete in Domino’ alle 18.30 nella chiesa di san Giuliano martire, a cura del circolo Acli. Alle 21 andrà in scena invece il film ‘Le occasioni dell’amore’ al cinema Tiberio. Allo stesso orario al Flaminio (ingresso a pagamento) la campionessa del mondo, Benedetta Altezza, e altri fuori classe delle rotelle, daranno spettacolo. La magia invade anche le vie Miramare con il vilaggio natalizio nella zona della stazione, tra luci, presepi e la casa di Babbo Natale. A Torre Pedrera domani e giovedì sera alle 21 andranno in scena le tradizionali tombole nel Tendone delle feste al bagno 65. Il villaggio di Natale per grandi e piccini diventa il ’Wonderland’ a Viserba. Animazioni, spettacoli e le casette in legno.

Anche a Riccione l’atmosfera di festa è palpabile. Oltre al ’Christmas sea’ e al ’Christmas food village’ in viale Dante e Ceccarini, oggi alle 17, all’H2o Arena di piazzale Ceccarini va in scena il concerto gospel dei Florida inspirational singers. Giovedì l’appuntamento è invece con la tradizione per il concerto diSanto Stefano e la consegna del San Martino d’oro. Le luci si accendono anche a Cattolica con il Villaggio fatato in piazzale Roosevelt e la pista del ghiaccio in piazza Primo Maggio. In viale Bovio c’è posto invece per la grande ruota panoramica e le casine gourmet. Si pattina anche a Misano, in piazza della Repubblica, prima di visitare i quattro presepi di sabbia e animati nei diversi luoghi della città. A Santarcangelo la vigilia di Natale si passa tutti insieme con la colazione (8.30) in piazza Gaganelli e l’aperitivo con intrattenimento (18). Sempre in piazza e nelle vie del centro, appuntamento speciale con le ’Mani in piazza. Il mercato delle idee’, dalle 8.30 alle 19.

Bellaria Igea Marina si trasforma in un bosco fiabesco con Babbo Natale pronto ad accogliere i bambini in piazza Matteotti. Pattini in spalla perchè in viale Guidi c’è la pista di pattinaggio lunga 60 metri. Spazio anche al futuro con la realtà virtuale delle otto postazioni contemporanee all’Isola dei platani. Da giovedì fino al primo gennaio, Montefiore si trasformerà in una piccola Betlemme con il presepe vivente, tra i tanti figuranti in scena e bellissime scenografie. A Coriano il 25 dicembre si festeggia con la tradizionale ’Corsetta e camminata di Natale’ organizzata dalla Proloco. Ritrovo alle 9.30 in piazza don Minzoni per la corsetta di 8 chilometri, in alternativa una camminata lunga 5 chilometri. Alla fine te’ caldo e ciambelle per tutti.

