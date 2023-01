Eventi, sport e fiere riempiono gli alberghi

A Riccione si profila un altro weekend coi fiocchi. Solo con l’Mc Hip Hop Contest, che da oggi a domenica porta in riviera oltre 2.200 ballerini di tutta Italia, qualcuno anche dall’estero, nonché coreografi internazionali, si registrano 7mila pernottamenti. A questi, nella prima metà del mese, si aggiungeranno le presenze della danza sportiva, gare di nuoto e fiere a partire dal Sigep, che stando agli uffici del Turismo "ammonteranno a molte migliaia". C’è poi da sommare tutta la fetta di vacanzieri che hanno deciso di trascorrere il ponte dell’Epifania a Riccione. Una boccata di ossigeno per tutti quegli albergatori che hanno deciso di tenere aperte le loro strutture ricettive. Esprime soddisfazione il sindaco Daniela Angelini che parla di una "Riccione in grande forma". "Siamo molto contenti del ritorno turistico avuto durante le feste natalizie, soprattutto per Capodanno – commenta la sindaca Angelini –. Il colpo d’occhio della nostra città è stato straordinario. Non solo abbiamo avuto il tutto esaurito in quasi tutti gli alberghi, ma è la qualità del nostro pubblico ad avere fatto la differenza. I tanti eventi in programma daranno possibilità a moltissimi hotel di rimanere aperti. Sono molto ottimista sia per l’inverno, sia per la primavera, quando potremo beneficiare di un calendario particolarmente favorevole con diversi ponti. Ci faremo trovare pronti, stiamo già lavorando sulla programmazione di tutti gli eventi da offrire a riccionesi e turisti".

In primo piano intanto l’Hip Hop contest, evento, sottolinea Bruno Bernabei di Costa Hotels "unico a livello nazionale come danza urbana di strada, che offre l’opportunità di divertirsi in maniera sana. Coi suoi 2.200 partecipanti presenti per tre- quattro notti, riempiamo almeno venti alberghi. Il target è piuttosto alto: in prevalenza si tratta di hotel a tre stelle, ma qualcuno anche a quattro. In questi ultimi, al di là dell’Hip Hop, ci risulta che vada comunque bene grazie alle spa e ad altri servizi offerti". Bernabei osserva ancora: "Sono più di cento i gruppi che si sfideranno da oggi a domenica. Fa piacere tornare quasi al livello pre-Covid, quando tra atleti e accompagnatori, si contavano 2.500 arrivi. Questo evento ha grandi potenzialità di crescita: abbraccia la città, anche uscendo dal Palazzo dei Congressi". Costa hotels, intanto, fino a luglio, a Riccione ha programmato quindici manifestazioni che conteranno dai duecento ai duemila partecipanti. Nel frattempo per gli assoluti di danza sportiva, evento di punta della Federazione italiana danza sportiva, tra l’11 e il 15 gennaio, si registreranno 3.500-4mila pernottamenti. Come conferma Karin Gelmini, direttrice di Promhotels: "Sono circa 800 gli atleti iscritti, a questi si sommano almeno 600 tra accompagnatori e pubblico. Tra il 28 e il 29 gennaio, infine, il Trofeo Nuoto winter edition porterà circa 500 atleti. In molti arriveranno dall’Emilia-Romagna ma stiamo ricevendo diverse prenotazioni anche da fuori".

Nives Concolino