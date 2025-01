Eventi sportivi, attese 30mila presenze

Dopo il boom del periodo natalizio, a fare la gioia degli operatori turistici in gennaio saranno gli eventi sportivi: calcio e basket, nonché la danza sportiva che si prolungherà fino metà febbraio. In arrivo circa 11.500 giovani che sfioreranno le 25mila presenze, in gran parte convogliate da Promhotel. Sono numeri importanti ai quali si aggiungono quelli dell’Mc Hip Hop Contest che, da oggi all’Epifania, con 2350 ballerini frutterà 7.490 presenze, alle quali si aggono quelle del 10 per cento non canalizzato da Costa Hotels. La manifestazione accenderà i riflettori al palacongressi, palazzo del Turismo e Play Hall, ma anche in strada. E’ per stasera alle 22 l’appuntamento con tutti i ballerini di Urban dance in viale Ceccarini per il Welcome party con animazione Fiesta Safari, durante il quale verranno effettuate alcune riprese del docufilm dedicato al trentennale di questo evento.

In sintesi nel giro di un mese solo con queste manifestazioni Riccione conterà su circa 32mila presenze. A inaugurare il corposo calendario sportivo saranno le iniziative di calcio e basket giovanile che, dal 4 al 6 gennaio, porteranno 2500 giovanissimi atleti pronti a sfidarsi nei tornei nazionali "Befana basket Romagna" e "Befana cup Romagna", organizzati da New centro Eventi di Chieti. Sabato 4 tutte le squadre daranno il via all’evento con la sfilata nello stadio Nicoletti. I tornei vedranno scendere in campo le categorie Scoiattoli, Aquilotti, Esordienti, Under 14, Under 15 e Under 17 per il basket e le categorie Esordienti, Pulcini e Primi calci per il calcio. Si procede anche danzando con la Federazione italiana danza sportiva che dal 9 gennaio al 16 febbraio per sei weekend al Playhall ospiterà alcuni tra i più prestigiosi campionati italiani di questa disciplina.

Primo round dal 9 al 12 gennaio con i Campionati italiani assoluti di danze accademiche e tap dance. Dal 17 al 19 gennaio, sarà la volta della street dance, mentre sabato 25 e domenica 26 la pista sarà impegnata con i Campionati italiani assoluti di disco dance, danze jazz, orientali e argentine. Si proseguirà l’uno e il 2 febbraio con le gare nazionali di danze caraibiche, per poi passare dal 6 al 9 alle standard e latino americane e, dal 13 al 16, alle danze coreografiche e para dance. "Nel 2025 Riccione parte alla grande con tre importanti appuntamenti sportivi che porteranno in città non solo atleti, ma anche tecnici e famiglie – sottolinea l’assessore allo Sport Simone Imola –. L’impegno dell’amministrazione comunale è sempre molto attento e puntuale sia nel promuovere e agevolare questo settore, sia nella promozione della pratica sportiva per il benessere dei riccionesi".

Nives Concolino