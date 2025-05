"Eventi sportivi, cambiano i clienti"

"Anni fa il mese di giugno era quello dedicato alla clientela famigliare, ora invece è monopolizzato dagli eventi sportivi – spiega Patrizia Balducci dell’hotel San Francisco di Rimini -. Sarebbe meglio spostarli in altri periodi, per dare più spazio ad altre clientele. Noi per fortuna siamo storici, lavoriamo da tre generazioni e per fortuna abbiamo clienti affezionati che continuano a sceglierci, però è anche vero che farsi nuovi clienti diventa sempre più difficile. Per noi un tasto dolente è il fatto che sia saltato il volo da Monaco, lo avevamo pubblicizzato molto e i nostri clienti tedeschi erano convinti di arrivare aeroporto. Quello che posso dire è che 20 anni fa si apriva l’hotel col piano camere pieno, ora questo non succede più".