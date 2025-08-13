Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
Cronaca"Evento pianificato per causare disordini"
13 ago 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. "Evento pianificato per causare disordini"

"Evento pianificato per causare disordini"

Caos di Halloween, il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini ringrazia per forze dell’ordine dopo le misure cautelari

Il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini

Il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini

Per approfondire:

"Ringrazio, a nome dell’amministrazione e della comunità corianese, l’Arma dei carabinieri di Riccione e Coriano per l’attività di investigazione e contrasto che ha portato all’ individuazione e alla notifica di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di quattro minorenni, protagonisti la notte di Halloween 2024 dei gravi episodi di vandalismo ad Ospedaletto".

È così che il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini è intervenuto ieri a seguito della notizia delle misure cautelari emesse nei confronti di quattro ragazzini ritenuti essere i principali responsabili, tra organizzatori e più facinorosi, della guerriglia urbana andata in scena lo scorso Halloween nella frazione di Ospedaletto.

"Ringraziamento che estendo a tutte le forze dell’ordine e al Prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone, per lo straordinario sforzo che ha permesso di risalire all’attività di pianificazione dettagliata messa in atto dai quattro minorenni per procurare, via social, una mobilitazione di giovani con l’unico scopo di causare disordini a discapito della comunità corianese – ha aggiunto Ugolini –. L’auspicio è che i responsabili si facciano un attento esame di coscienza per quello che hanno fatto e procurato. Se il lavoro degli inquirenti è stato encomiabile, rimane però un profondo senso di amarezza per la mancanza di rispetto di ogni regola mostrata da questi giovani, figli, studenti e futuri adulti di domani. La condanna per questi episodi resta ferma e unanime. Halloween è una ricorrenza di festa e come tale deve essere celebrata".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

HalloweenAtti vandalici