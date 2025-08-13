"Evento pianificato per causare disordini"

"Ringrazio, a nome dell’amministrazione e della comunità corianese, l’Arma dei carabinieri di Riccione e Coriano per l’attività di investigazione e contrasto che ha portato all’ individuazione e alla notifica di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di quattro minorenni, protagonisti la notte di Halloween 2024 dei gravi episodi di vandalismo ad Ospedaletto".

È così che il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini è intervenuto ieri a seguito della notizia delle misure cautelari emesse nei confronti di quattro ragazzini ritenuti essere i principali responsabili, tra organizzatori e più facinorosi, della guerriglia urbana andata in scena lo scorso Halloween nella frazione di Ospedaletto.

"Ringraziamento che estendo a tutte le forze dell’ordine e al Prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone, per lo straordinario sforzo che ha permesso di risalire all’attività di pianificazione dettagliata messa in atto dai quattro minorenni per procurare, via social, una mobilitazione di giovani con l’unico scopo di causare disordini a discapito della comunità corianese – ha aggiunto Ugolini –. L’auspicio è che i responsabili si facciano un attento esame di coscienza per quello che hanno fatto e procurato. Se il lavoro degli inquirenti è stato encomiabile, rimane però un profondo senso di amarezza per la mancanza di rispetto di ogni regola mostrata da questi giovani, figli, studenti e futuri adulti di domani. La condanna per questi episodi resta ferma e unanime. Halloween è una ricorrenza di festa e come tale deve essere celebrata".