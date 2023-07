"Evento sempre più green" Ecco il Santarcangelo Festival

Da domani fino al 16 luglio riecco il festival delle arti performative diretto, anche quest’anno, da Tomasz Kirenczuk. Il claim scelto è ’enough not enough’, ovvero abbastanza non è abbastanza, un invito a condividere una realtà di disuguaglianze, ingiustizie e sfruttamento, ponendosi domande sul futuro e sul passato. Fra le ’cause’ portate avanti artisticamente dal Santarcangelo Festival ce ne sono però altre. Partendo dall’intento sociale di far rivivere le piazze e i teatri della una borgata. Fino alla scelta di fare incontrare la comunità di cittadini e quella degli artisti per farne un’entità unica al servizio del festival stesso. Numerose poi le ’azioni’ intraprese a difesa dell’ambiente. C’è ‘Presente Sostenibile’ che per il festival da più di dieci anni si impegna a minimizzare l’impronta ecologica della manifestazione.

E c’è l’associazione ‘Tempi di Recupero’ e il suo bar antispreco ’Ri-sorso’. Il festival è realizzato grazie all’impegno (rinnovato) dei Comuni di Santarcangelo e Rimini – e tanti altri partner più o meno istituzionali – insieme con l’associazione ’Santarcangelo dei Teatri’ capitanata da Giovanni Boccia Artieri.Tornando alla sostenibilità ambientale dell’evento, il festival si è prima ’autocertificato’ e poi è stato certificato anche da un ente terzo. Un altro esempio di ecosostenibilità è il merchandising, che proviene da un upcycling a cui ha contribuito il brand Terranova mettendo a disposizione rimanenze di magazzino. Che l’evento è ’green’ ieri in conferenza stampa lo ha sottolineato anche la sindaca Alice Parma: "Il parcheggio c’è – ha detto – ma venite a piedi se potete". La sindaca ci ha messo però anche un po’ di emozione: "È il decimo anno che presento il festival", ha precisato come a lasciare intendere che questa sarà l’ultima volta. In totale si parla di quaranta tra performer, gruppi e compagnie, per più di cento appuntamenti che animano una rassegna multidisciplinare "diffusa". Insomma, la cultura del movimento artistico-contemporaneo diventa non solo spettacolo, ma anche materia di studio e di dibattito. Ricco – infatti – il palinsesto con eventi gratuiti, workshop e musica che continuano al Podere Acerboli, un campo di grano che diventa sede degli eventi a cura della performer Chiara Bersani. In Piazza Ganganelli, da non perdere, lo spettacolo di ’The Guxxi Fabrika’, ideato a Riga nel 2021 dall’artista cilena Cote Jaña Zuñiga. Stesso luogo: in scena ci sarà Jana Shostak che realizzerà una inedita versione della performance ’Scream for Belarus’. Infine ecco la danzatrice svizzera Mélissa Guex che, insieme al batterista Clément Grin, si esibirà in "Down Single version", un concerto davvero carico di energia.

Andrea G. Cammarata