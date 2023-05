Evento top al Palacongressi Mercati alimentari mondiali: a Rimini gli stati generali

Si terranno a Rimini gli ’stati generali’ mondiali dei mercati alimentari. Ora è ufficiale: al Palacongressi, nell’autunno 2024, la Conference of the World Union of Wholesale (Wuwm). "Un importante risultato per tutta la città – attacca Ieg – frutto dell’instancabile lavoro del Centro agro alimentare, e del Comune, su proposta del presidente del Caar Gianni Indino, che da tempo perseguiva una visione strategica: ospitare a Rimini l’assise mondiale del settore dei mercati alimentari". "Come Caar abbiamo insistito e lottato fino ad ottenere sul nostro territorio uno degli appuntamenti di settore più importanti al mondo – dice lo stesso Indino – un grande traguardo per il nostro centro agroalimentare e per tutta Rimini". Il passo decisivo nella scelta di Rimini fu lo scorso autunno, con la presentazione della candidatura nel corso della conferenza Wuwm ad Abu Dhabi, che vide la partecipazione del Centro agroalimentare riminese, quella del sindaco Jamil Sadegholvaad e che poté contare sul sostegno di Italmercati, col presidente Massimo Pallottini. Da quel giorno, la divisione Event&conference di Italian Exhibition Group, in collaborazione con il sistema legato all’industria dell’accoglienza sul territorio, ha costruito il dossier conseguente: ora la candidatura è giunta al traguardo con la designazione ufficiale. Il dado è tratto. "Questo successo – prosegue il sindaco – è una straordinaria conferma delle capacità imprenditoriali e organizzative di Ieg e del Caar, insieme al valore riconosciuto della nostra città come destinazione internazionale". "Come spesso accade – spiega Corrado Peraboni, ad Ieg – sono gli ‘ambassador’ del territorio a generare nuove opportunità per il settore congressuale. La scelta caduta sulla candidatura di Rimini per questo prestigioso congresso mondiale è infatti il risultato dell’impegno di un territorio forte e coeso". La conferenza abitualmente è frequentata da 400 operatori di tutto il mondo.