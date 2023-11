Evento ‘Unico’. Cricca e Baldi a Oltremare

Un evento solo per ‘Unici’. L’iniziativa giunta alla sua quarta edizione avrà come ospiti sul palco Aleandro Baldi, cantautore non vedente che nel 1992 ha vinto il Festival di Sanremo nelle Nuove proposte con ‘Non Amarmi’, in coppia con Francesca Alotta. Con lui ci sarà il giovane cantante riccionese Giovanni Cricca, uno dei protagonisti dell’edizione dello scorso anno di ‘Amici’.

L’appuntamento all’Oltremare theatre è per domenica a partire dalle 16. L’evento è promosso da Fand, un organismo che rappresenta più associazioni attive per la disabilità: Anmic, Anmil, Unms, Uic e ens. Nell’organizzazione anche Apir con sede a Riccione. L’iniziativa viene realizzata in occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità. "Cricca è un ragazzo che ha una sensibilità particolare su questo tema e trascina con sé un mondo di ragazzi, adolescenti, che devono assolutamente conoscere e approfondire il più possibile – spiega la presidente di Apir Claudia Giacobbi –. Senza dimenticare la presenza del grande Aleandro Baldi, arrivato al successo nonostante il suo handicap".