"Evito di trovarmi in vie buie o isolate"

"Ho 31 anni e negli anni mi sono goduto ogni aspetto della Riviera. Sono cresciuto nei primi anni del 2000 e mi ricordo che non avevo nessun pensiero a tornare tardi la sera da solo, a camminare vicino alla stazione o a trovarmi una via buia da solo. Sono sempre stato tranquillo a muovermi per la mia città, mentre negli ultimi anni no. Non dico di aver paura, tutte le attività che facevo prima le faccio ancora, però un pensiero in più c’è. Magari quando sono in giro con la mia fidanzata penso che a me potrebbero aggredirmi e rubarmi il portafoglio, mentre a lei? Ma è un pensiero che mi verrebbe anche girando per Milano o qualsiasi altra città. Il problema della delinquenza è aumentato ovunque".