Ex Buzzi al Comune: la partita si chiude nel 2024

C’è il via libera per proseguire l’iter con cui l’ex cementificio Buzzi, nella frazione di San Michele, diventerà di proprietà comunale. La delibera per l’acquisizione da parte del Comune di Santarcangelo del complesso – di proprietà della Buzzi Unicem spa – è stata votata durante il Consiglio comunale di giovedì, approvata con voto favorevole della maggioranza e l’astensione dell’opposizione. Gli step a calendario prevedono la sottoscrizione di un accordo tra le parti. Al rogito, poi, si potrebbe arrivare già entro "giugno 2024", a spiegarlo è l’assessore Sacchetti. Andando a ritroso nella storia del cementificio si scopre che il confronto con la società piemontese fu avviato dal Comune nel 2014, a sei anni esatti dalla cessazione dell’attività. Nel 2020, poi, arrivò la firma del protocollo d’intesa per la realizzazione di uno studio di fattibilità, a cui si aggiunsero diverse ipotesi di nuova destinazione per l’area. A tre anni dal protocollo infine c’è un progetto, che a sua volta esprime la volontà netta dell’amministrazione di devolvere l’area a nuove finalità. Si parla di un polo culturale, dotato peraltro di servizi per la frazione. In totale l’area misura circa 130 ettari, suddivisi in tre grandi fasce: quella industriale con le strutture principali, l’area "intermedia" fungerebbe da filtro e infine una zona "agricola" con vocazione ambientale e posta al confine sulla ciclabile lungo il fiume.

La cessione del cementificio avverrà a titolo gratuito. E sarà la Buzzi Unicem stessa a bonificare l’area, realizzando una recinzione protettiva e mettendo a disposizione le somme per una prima sistemazione del complesso e del relativo studio di fattibilità. "Perplesso" tuttavia il consigliere di opposizione Gabriele Stanchini. Che chiede conferma all’amministrazione che "non siano spesi ulteriori fondi pubblici per le opere di bonifica dell’area, diventata un peso per la frazione oltre che simbolo antiestetico e di degrado". "La delibera è un lumicino in fondo al tunnel, ma l’obiettivo deve essere di donare nuova vita all’area con servizi di prima utilità", conclude il consigliere della Lega.

Andrea G. Cammarata