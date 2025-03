"Ex Buzzi, bonifica prima di ogni progetto"

Il "Comitato per la bonifica della ex Buzzi Unicem" ha chiesto ufficialmente un incontro urgente con il sindaco di Santarcangelo di Romagna, Filippo Sacchetti. L’obiettivo del Comitato è chiaro: vigilare affinché l’area venga bonificata prima di qualsiasi progetto di riqualificazione. La richiesta è netta: l’amministrazione comunale, prima di acquisire l’area, deve imporre la bonifica a spese del proprietario privato, senza gravare sulle risorse pubbliche.

Il Comitato denuncia da tempo la presenza di materiali potenzialmente inquinanti nel sottosuolo della ex Buzzi Unicem, accumulatisi nel corso dei decenni di attività industriale. Numerose testimonianze raccolte indicano punti specifici dove potrebbero essere sotterrati rifiuti e sostanze pericolose. "Abbiamo elementi concreti per ritenere che nel sottosuolo di quell’area si trovino materiali di scarto industriale e altri elementi inquinanti. Prima di qualsiasi intervento urbanistico, bisogna verificare e bonificare adeguatamente il terreno", afferma Daniel Fabbri, presidente del Comitato.

Il timore dei cittadini è che la vicenda legata ai Mutoid possa essere strumentalizzata per accelerare la regolarizzazione dell’area senza affrontare il problema della bonifica. "Non vogliamo che il dibattito sulla permanenza della comunità artistica distolga l’attenzione dalla questione principale: il risanamento ambientale", aggiunge Fabbri. La posizione del Comitato è chiara: il Comune deve assumere un ruolo attivo nella vigilanza della bonifica. "Non possiamo accettare che i soldi pubblici vengano utilizzati per sanare un danno ambientale di cui devono rispondere i privati. L’Amministrazione deve garantire la massima trasparenza e coinvolgere i cittadini in questo percorso", prosegue Fabbri.

Il rischio, secondo il Comitato, è che si scelga la strada più rapida e meno onerosa per il privato, trascurando le necessarie indagini ambientali e l’eventuale rimozione di materiali contaminanti. "Abbiamo visto troppe volte in Italia aree inquinate trasformarsi in zone edificabili senza una bonifica adeguata. Non vogliamo che questo accada anche a Santarcangelo", avverte Fabbri.

Il Comitato chiede dunque un impegno concreto e immediato. "Invitiamo il sindaco a incontrarci al più presto per discutere della situazione e avviare un piano chiaro di monitoraggio e bonifica", conclude Fabbri. La comunità di Santarcangelo ha diritto a un ambiente sicuro e privo di rischi per la salute pubblica. La riqualificazione dell’area ex Buzzi Unicem non può prescindere da questo passaggio fondamentale.