Ex Buzzi, il Comitato nomina un consulente per l’eventuale bonifica

"L’area ex Buzzi richiede approfondimenti in materia di bonifica del sottosuolo: importanti informazioni ci invitano a tenere la guardia alta rispetto a potenziali sotterramenti di materiali nocivi". Il comitato per la bonifica dell’ex Buzzi nomina un consulente: l’architetto Massimo Bottini, consigliere nazionale Aipai (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale) esperto in riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana. Bottini, "per il comitato, parteciperà a tutti gli incontri con gli enti e istituzioni e li affiancherà nei controlli del sottosuolo per una eventuale bonifica".