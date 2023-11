Ex cementificio, aumenta il degrado

Passano gli anni e aumentano degrado e pericoli all’ex cementificio della Buzzi Unicem. La storica fabbrica di San Michele, a Santarcangelo, è chiusa dal 2009. Risale a tre anni fa il protocollo d’intesa firmato dalla Buzzi e dal Comune di Santarcangelo, per dare una vita all’area realizzando case, negozi, servizi e anche una ‘fabbrica della cultura’, per ospitare artisti e attività di coworking. Da allora si è mosso poco o nulla. L’amministrazione sta trattando con la Buzzi per diventare proprietaria dell’ex cementificio. Ma il degrado e i problemi di sicurezza avanzano. "La situazione ci preoccupa molto – spiega Piero Ricci, che parla a nome di tanti residenti di San Michele – Ci sono varchi nelle recinzioni dell’ex fabbrica. Chiunque può intrufolarsi. Ci sono ragazzini che entrano di nascosto di giorno, ma è soprattutto di sera che c’è un viavai di persone poco raccomandabili all’interno della fabbrica". I residenti di San Michele si chiedono "come mai l’area non viene sorvegliata 24 ore su 24 da un custode. Una parte dell’ex cementificio confina con le nostre case, se per caso dovesse scoppiare un incendio chi aprirà i cancelli ai pompieri?". I residenti ce l’hanno con la Buzzi ("cosa costerà mai alla proprietà mettere lampioni ai quattro lati della fabbrica?"), ma incalzano anche l’amministrazione, a cui chiedono di arrivare finalmente a una riqualificazione dell’area. La Buzzi attende da troppi anni di conoscere il suo destino.