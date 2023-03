Ex colonia demolita: si allargano i camping

E’ decisamente un periodo di demolizioni a tutto spiano in quel di Igea Marina. Oltre ad alcuni stabilimenti della zona centrale (bagni 77 bis e 78) per la ricostruzione in linea col nuovo piano spiaggia, tabula rasa - già da diversi giorni - anche per un’ex colonia, lato monte del lungomare Pinzon, nei pressi di via Benivieni. Al posto della vetusta struttura, un rudere malridotto che non mancherà a nessuno, sorgerà... niente. L’area ’liberata’ verrà utilizzata - spiegano dall’amministrazione comunale - dai proprietari, che sono anche titolari di due aree campeggio nelle vicinanze, proprio per estendere i servizi delle stesse. In particolare sarà aumentata la dotazione di stalli per camper e roulotte.