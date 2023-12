Ex colonia Enel e Triangolone inseriti nel progetto

Triangolone di Marina centro ed ex colonia Enel di Marebello: sono stati inseriti (è la prima volta per fette di territorio non sulla spiaggia) nel nuovo piano dell’arenile del Comune. L’obiettivo è di allungare al di là dei soli mesi estivi la fruizione di Parco del Mare e della marina. E rilanciare da un lato l’area di pregio tra rotonda del Grand Hotel e portocanale (le concessioni ora comunali sono appena state prolungate al 31 dicembre 2025). Dall’altro far uscire l’ex colonia della zona Sud, datata 1949 e quindi non sottoposta ai vincoli della Soprintendenza, dal vergognoso degrado in cui versa e del quale è origine metastatica da almeno trent’anni. In che modo? Oggi il Comune possiede già una piccola porzione dell’area, in gran parte di proprietà privata, attualmente in mano alla curatela fallimentare. "Procederemo all’acquisizione attraverso esproprio", ha ribadito ieri il sindaco Jamil Sadevholvaad. L’ex Enel è in parte interessata dal progetto di riqualificazione del Parco del mare (il tratto 7, al via nel 2024). Il progetto dichiarato di Palazzo Garampi è di portare funzioni pubbliche nello spazio in disuso. Un intervento in sinergia con la spiaggia libera antistante la colonia. Il tutto in connessione al progetto di trasformazione del Parco del Mare. L’amministrazione tiene a precisare che saranno realizzati servizi di pubblica utilità. Insomma, non ristoranti o negozi, ma un’area verde, una grande piazza, ricucendo Parco del Mare e viali delle Regine, "eliminando quello che oggi è il vero e proprio muro dell’ex Enel", rimarca Sadegholvaad. "Una situazione non accettabile", aggiunge l’assessora Frisoni. Quanto al vincolo paesaggistico della Regione? "Con l’ente regionale ci stiamo attivando per rimuoverlo nel caso specifico – chiosa il sindaco – il governatore Bonaccini si è mostrato collaborativo a riguardo".