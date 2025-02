Ex colonia svenduta a 870mila euro: "Realizzeremo un resort di lusso e alloggi per anziani alla Bresciana"

Che sia stata la volta buona per l’ex colonia Bresciana? Pare proprio di sì. Ieri si è tenuta la nuova asta per il complesso di Torre Pedrera, venduto a 870mila euro. All’asta di dicembre era stato aggiudicato per 788mila euro a una società di Maurizio Bronzetti, che gestisce già vari hotel, locali, stabilimenti balneari (tra cui il Turquoise e il Nettuno). Ma dopo l’aggiudicazione provvisoria era arrivata al tribunale, entro i termini di legge, un’offerta superiore per la Bresciana. I giudici sono stati costretti a indire una nuova asta. A quella di ieri Bronzetti ha deciso di non partecipare. Ad acquistare l’ex colonia, a 870mila euro, è stata la società che aveva rilanciato. È una società immobiliare con sede a Viserba che fa capo a un professionista, di origini straniere, ma da molti anni residente a Rimini.

"Abbiamo abbiamo grandi progetti per l’ex colonia", assicura il nuovo padrone della Bresciana. Che vuole rimanere nell’anonimato "fino a quando non saranno decorsi i termini per l’aggiudicazione definitiva". L’ex colonia, realizzata negli anni ’30 e poi ricostruita e ampliata nel dopoguerra, è finita all’asta per salvare i conti della fondazione ’Villaggio dei ragazzi’ di Maddaloni di Caserta. Due anni fa la prima asta partì da 2,5 milioni. Acquistarla a soli 870mila euro "è stato un vero affare. Abbiamo grandi progetti per la Bresciana: vogliamo riqualificare la struttura e realizzare un resort turistico di lusso – spiega il nuovo proprietario – Inoltre pensiamo che una parte del complesso possa essere perfetta per realizzare una residenza per anziani. Ci confronteremo con il Comune e vedremo cosa si potrà fare". L’idea di ricavare una struttura per anziani nell’ex colonia era anche quella di Bronzetti. Il complesso, di 11mila metri quadrati, ha all’interno anche una chiesa e un teatro. La colonia è immersa in un grande parco con campi da tennis, basket, calcetto e due piscine e ha anche una piccola spiaggia privata a Torre Pedrera.

Manuel Spadazzi