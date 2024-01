Ex colonie, nodo ricorso. Marano col fiato sospeso

Con la sentenza del Tar il diritto d’uso di superficie delle colonie Reggiana e Adriatica Soliera Carpi viene riacquisito in piena proprietà del Comune di Riccione, ma nonostante lo schiacciante verdetto non si esclude che la battaglia legale continui con un ricorso al Consiglio di Stato. Come andrà a finire non lo sa con certezza neppure il curatore fallimentare che, dopo la pubblicazione della sentenza, proprio per capire come procedere, ossia se continuare il contenzioso o tirare i remi in barca, ha presentato istanza al giudice di competenza. Il parere dovrebbe arrivare nel giro di una settimana. Nel frattempo andrà sciolto un altro nodo. Per le due colonie, infatti, dopo la prima asta di ottobre, andata deserta, se ne prevede una seconda, fissata al 30 gennaio. Un controsenso lasciarla in calendario, se ne profila dunque la richiesta di sospensiva, che non scatta d’ufficio automaticamente con la sentenza.

Anche in questo caso serve avere in tempo l’autorizzazione del giudice. Un particolare, la sentenza del Tar è giunta su ricorso presentato dal Comune che inizialmente con voto favorevole unanime dell’intero consiglio aveva annullato la convenzione con la società Kyron, alla quale diciassette anni fa era stato concesso il diritto di superficie. L’atto non era stato ritenuto idoneo dalla Conservatoria per i contratti. Una lunga e tormentata vicenda che, salvo colpi di scena, pare essere giunta al capolinea. In ballo il futuro del Marano, sul quale pesa il degrado di questa e di altre colonie. Sul futuro delle due strutture di sua proprietà il Comune ha già delle idee. L’Adriatica Carpi Soliera, come ventilato dall’assessore Christiam Andruccioli, andrebbe venduta, mentre per la Reggiana si profila un riutilizzo come struttura ricettiva o nella quale sviluppare temi ambientali e sportivi legati al mare.

Nives Concolino