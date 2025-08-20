Ex compagno sotto casa minaccia la donna disabile. Arrestato per stalking

Si aggirava nei pressi di una banca lungo la via Flaminia, non lontano dall’abitazione della sua ex compagna - una donna disabile - nonostante fosse sottoposto a un divieto di avvicinamento. L’uomo, 68 anni, con diversi precedenti alle spalle, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato di Rimini per inottemperanza al provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria.

La vicenda si è consumata nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, quando la donna, affetta da disabilità motoria, ha notato l’ex compagno nei pressi della banca. Spaventata, si è nascosta dietro una siepe e ha chiamato il numero di emergenza 112. All’arrivo della Volante, ancora visibilmente scossa, ha raccontato agli agenti quanto accaduto. Nel frattempo, sul suo cellulare è arrivata una telefonata dall’uomo.

Gli agenti hanno ascoltato la conversazione in vivavoce: dall’altro capo della linea, il 68enne ha incominciato a pronunciare una serie di minacce: "Perché non mi rispondi? Se non mi rispondi, poi sono costretto a farti del male".

Poco dopo, gli agenti hanno notato a una ventina di metri un uomo agitato, al telefono. Lo hanno avvicinato e identificato: si trattava proprio dell’ex compagno, che ha tentato di giustificare la sua presenza affermando di essere diretto dal proprio medico, senza però spiegare perché stesse telefonando alla donna in violazione del divieto impostogli.

La polizia non ha però creduto alla tesi dell’incontro casuale: la vicinanza del luogo all’abitazione della vittima e le modalità dell’avvicinamento lasciavano ben poco spazio ad eventuali dubbi. Già in passato l’uomo era stato sottoposto a misure cautelari più severe, tra cui la custodia in carcere, poi sostituite dal divieto di dimora nelle regioni Emilia-Romagna e Marche e dal divieto di avvicinamento all’ex compagna.

Dopo l’arresto in flagranza, l’uomo è stato condotto in questura, identificato e trattenuto nelle camere di sicurezza. Dell’accaduto è stato informato il sostituto procuratore di turno, Luca Bertuzzi. Ieri mattina, difeso dall’avvocato Francesca Mazzeo, il 68enne è comparso davanti al giudice del tribunale dove è stato celebrato il processo con il rito direttissimo.

La donna, ancora scossa dall’accaduto, è stata accompagnata a casa in sicurezza da un altro equipaggio della polizia di Stato.