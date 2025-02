Ex fabbrica Buzzi, nasce il comitato:: "L’area va bonificata. Vigileremo sui lavori"

È tanta la preoccupazione dei residenti sull’ex fabbrica Buzzi Unicem. Il Comune l’acquisirà, ma prima va bonificata. Pochi giorni fa alcuni cittadini hanno dato vita al comitato per la bonifica dell’ex Buzzi. "Lo scopo – spiega Daniel Fabbri – è vigilare affinché il Comune, la Provincia e la Regione provvedano a bonificare la zona dell’ex fabbrica tremite sondaggi in profondità, (almeno 20 o 30 metri) su tutta l’area, per scongiurare la presenza nel sottosuolo di materiali inquinanti. La bonifica spetta alla proprietà (alla Buzzi)". Chi vuole aderire al nuovo comitato, può rivolgersi al numero 347.3293636.