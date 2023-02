Ex fornace, controlli sulla ciminiera

Vecchia fornace, qualcosa si muove: è partito l’intervento di recupero. Quantomeno, avviati i sondaggi preliminari. Nei giorni scorsi avvistati alcuni operai e tecnici che hanno ’scalato’, issati da una piattaforma telescopica, la ciminiera della storica struttura. Obiettivo: verificarne la solidità. Infatti, come ovviamente l’intera vecchia fornace, autentico (e unico) cimelio di archeologia industriale di Bellaria Igea Marina, si accinge a compiere la bellezza di cent’anni (nel 2026). Per questo, anche alla luce di corposi finanziamenti di ben cinque milioni ottenuti dal Pnrr, il Comune ha incaricato una ditta specializzata a una ricognizione sulla tenuta statica della ciminiera. "Nell’ambito dell’incarico di progettazione già affidato – conferma l’amministrazione comunale – per poter delineare la parte di intervento che riguarderà la ciminiera, sono state condotte delle verifiche su questa parte della struttura. Più in generale, dopo l’affidamento progettuale è già stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ora siamo nella fase di predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, con già avviato confronto con gli enti preposti per le varie autorizzazioni". Per la vecchia fornace dei mattoni l’amministrazione ha ottenuto dai fondi del Pnrr un finanziamento ‘record’ di 5 milioni di euro. "Risorse che si sommano a quanto già investito, sia a livello comunale sia contando su altri contributi sovracomunali, per il recupero del parco e l’effettiva restituzione dei luoghi alla comunità. Già location di importanti appuntamenti, a partire da quelli legati al Piano Strategico Bim 2040", il commento del sindaco Filippo Giorgetti.

Che aveva assicurato, un anno fa, che l’aggiudicazione dei lavori sarebbe avvenuta, nel rispetto del bando, entro l’estate 2023. Tempi accorciati. Il Comune ha chiesto ai progettisti di "dare risposte e orientamenti importanti, rispetto al ventaglio di destinazioni d’uso che il luogo offre". Si punta a una rigenerazione dei locali interni "con un approccio flessibile e polifunzionale".

Creando "spazi e opportunità per lo sviluppo territoriale in termini di servizi e lavoro". Un intervento importante – coinvolgerà anche impianti, cablaggi, infissi e pavimentazioni – senza precludere "riconversioni future a partire dalla suddivisione degli spazi. Un passo significativo per questo capolavoro di archeologia industriale, coerente con il percorso di recupero avviato e condotto con convinzione sino ad oggi".

Mario Gradara