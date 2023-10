Ex fornace, parco pronto a maggio

Controlli aumentati dopo l’incidente di sabato col volo di 7 metri dal tetto di una 18enne, ma il cantiere per riqualificazione e recupero dell’ex Fornace dei mattoni, e relativo parco (con lago) che la circonda, continuano. Opere per complessivi 4,2 milioni di euro di investimenti - finanziamenti in gran parte venuti dal Pnrr come ’programma di rigenerazione urbana’ - per il monumento di archeologia industriale cittadino, acquisito dal Comune per circa 360.000 euro negli anni scorsi. Un appalto record quello effettuato, "il più rilevante mai emanato dal nostro Comune", sottolinea il sindaco Fillippo Giorgetti. Dopo vari interventi di pulizia e sistemazione dell’area, adesso si fa sul serio. Obiettivo: oltre alla "ulteriore messa in sicurezza della struttura con la valorizzazione, quindi senza demolizione o ridimensionamento, della ciminiera", precisa l’amministrazione comunale, "mantenendola quale elemento iconico del luogo e della skyline di Bellaria Igea Marina". Una sua centralità la avrà anche l’area storica e attualmente ‘scoperta’ del manufatto, che non sarà richiusa ma "sarà mantenuta quale spazio dall’alto valore scenico, contenitore nobile per manifestazioni e appuntamenti culturali. Ispirandosi a luoghi come l’Abbazia di San Galgano in Toscana o la Chiesa di Santa Maria dello Spasimo a Palermo". Parte integrante dell’intervento una prima demolizione con ricostruzione delle parti aggregate più recenti della struttura, "nelle quali saranno creati spazi e uffici in grado di accogliere una pluralità di iniziative e attività, a partire da giovani start up".

Tante le polemiche in questi mesi, sollevate dai gruppi di minoranza, da un lato sulla somma enorme indirizzata al sito, dall’altro sulla (presunta) indeterminatezza sul riutilizzo. "Che invece è chiaro – taglia corto il sindaco –. Avrà più funzioni. La parte culturale, nell’area aperta, la parte che accoglierà uffici e start up giovanili, che sarà ricostruita, la parte aperta al pubblico: il grande parco, dedicata al benessere, alla coesione familiare, alle attività sportive come palestra a cielo aperto, che contiamo di rendere disponibile prima della prossima estate". Per il completamento dell’intervento la data ultima è il febbario2026. Quanto al lago, "sono in corso valutazioni sul tipo di attività che saranno previste sullo specchio", chiosa il sindaco.

