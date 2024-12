Ex-Ghigi sede dell’Unione. Bufera sulla decisione

L’Unione della Valconca è scossa ora da un attacco del Pd di Montescudo-Monte Colombo su alcune recenti decisioni. "Il Circolo del PD di Montescudo-Monte Colombo ritiene sbagliata la decisione assunta dal consiglio dell’Unione della Valconca – comunica il partito – di acquistare una sede dell’ente presso il comparto "ex-Ghigi" di Morciano, al costo di quasi mezzo milione. Il rifiuto di utilizzare come sede dell’Unione il municipio di Monte Colombo a titolo gratuito per motivazioni deboli, o non specificate in nessun atto, non giustificano un tale spreco di risorse pubbliche. Risorse che, soprattutto per le realtà comunali più piccole, avrebbero rappresentato una boccata d’ossigeno. Questo Circolo del PD distribuirà a breve un manifesto, in tutto il territorio di Montescudo-Monte Colombo".

Ma proprio dall’Unione Valconca arriva una pronta risposta: "Un primo passo verso il trasferimento della nuova sede a Morciano di Romagna è avvenuto nella giornata di sabato 30 novembre, quando si è riunito il Consiglio dell’Unione Valconca in seduta straordinaria. Nel corso del 2023, la conferenza dei sindaci aveva deciso di abbandonare, entro il 31 dicembre 2024, l’attuale sede di Sant’Andrea in Casale al fine di indurre sul bilancio una riduzione dei costi. Analizzate le disponibilità finanziare, i sindaci hanno ritenuto confacenti alle necessità dell’Unione i locali a destinazione uffici, siti all’interno del complesso ex Ghigi di Morciano di Romagna. Al Comune di Morciano è stato chiesto di poter essere parte in causa dell’accordo di programma stilato per poter acquistare a prezzo convenzionato. In sostanza, nessuna forzatura è stata posta in essere dal Comune di Morciano di Romagna, che si è limitato a prendere atto della volontà congiunta della maggioranza dei sindaci facilitando tale passaggio".