Ex Gilmar: dalle ceneri sorgeranno 4 palazzine

È stato approvato a maggioranza lunedì sera in consiglio comunale un importante piano di iniziativa privata che riguarderà la demolizione dell’ex-fabbrica Gilmar in via Allende per realizzare unità abitative. "E’ un intervento consentito dal nostro piano urbanistico attuativo – spiega Roberto Franca (in foto), consigliere comunale Idee in Comune – che permetterà ai privati di realizzare 4 palazzine ma con meno consumo di suolo rispetto all’edificio attuale, e che vedrà l’ente pubblico ottenere una ventina di parcheggi pubblici, molto utili al tessuto commerciale che insiste sulla via, un nuovo verde di circa 1.100 mq con giardini e passeggiate ma anche un contributo sempre dai privati di circa 93mila euro da destinarsi all’edilizia residenziale pubblica. E proprio su questa cifra apriremo fin da subito un dibattito in maggioranza per destinare questi fondi ad alcuni importanti lavori di restauro e ripristino di alcune case popolari di Cattolica. Mi pare dunque che si tratti di un intervento in linea con quanto ci eravamo ripromessi in campagna elettorale: riqualificare alcune aree della città con edifici dismessi ma con nuovi spazi da utilizzare per il tessuto cittadino".