Ex Guardia medica: "Pronti a dimetterci". A rischio i turni di notte e festivi

È l’ombra delle dimissioni di massa quella che si allunga sul comparto sanitario della Romagna, con i medici del servizio di Continuità assistenziale (l’ex guardia medica) che affidano a una lettera aperta – spedita a tutte le istituzioni competenti – i propri timori legati alla dismissione da parte dell’Ausl delle centrali mediche di guardia sui territori in favore di un unico centro operativo composto da personale laico sul territorio di Ravenna. Un tema caldo quello della rivoluzione della Continuità assistenziale che ora rischia però di far andare di traverso il panettone e rovinare le feste di un sistema sanitario territoriale che viene messo sotto scacco dalla minaccia di dimissioni dei medici, mettendo così a repentaglio numerosi turni di notte e festivi di questo periodo.

Una protesta quella dell’ex guardia medica che ha già trovato le firme, su tutto il territorio dell’Ausl Romagna, da parte di 130 professionisti, di cui 48 sui 50 contrattualizzati nella sola area di competenza riminese. Al centro del contendere c’è appunto l’ipotesi di sopprimere le centrali mediche operative in favore di una centrale unica con personale laico "che non avrà le competenze per fornire la consulenza di un vero e proprio atto medico, che è quanto viene svolto dai professionisti della Continuità assistenziale con l’assetto attuale" spiega Luca Raboni, portavoce dei medici di Continuità assistenziale della Romagna.

Non solo. Nel corroborare la "necessità" di mantenere il servizio di centrali telefoniche dislocate sui territori di competenza, i professionisti firmatari della lettera aperta contro la svolta aziendale specificano come "nell’arco di dieci minuti di una normale sessione telefonica di guardia medica" arrivino anche 15 telefonate alla sola centrale riminese, "d’altronde – continua Luca Raboni, riprendendo il testo della lettera inviata alle istituzioni – i medici della centrale operativa medica prendono in carico ogni minuto diversi pazienti: se i ruoli dei medici (risposta telefonica ed esecuzione della visita) non resteranno separati, come nell’attuale divisione, si rischierà la perdita di centinaia di prese in carico".

"Inoltre – così lamentano i medici nella lettera – gli stessi medici abituati alla visita domiciliare, subiranno una forte riduzione in termini numerici. In questo modo il medico che si troverà in servizio con la propria auto dovrà recarsi nelle case dei pazienti e al contempo rispondere al telefono a ogni nuova chiamata, magari mentre guida o, peggio, mentre visita un altro pazioente, dovendo coprire inoltre un’area molto più grande come estensione e popolosità". Le modifiche, che la Continuità assistenziale sostiene siano volte a liberare risorse economiche e umane per i Cau, dove però "i medici che ci lavoreranno saranno quelli dell’attuale guardia medica, che non sono in possesso di una formazione adeguata al servizio che l’Azienda vuole erogare". Ecco perché per "non essere partecipi e responsabili della lenta eutanasiia del Servizio per cui lavoriamo, se verranno soppresse sia le centrali operative mediche dedicate sia l’attuale servizio di Continuità assistenziale, non riusciremo più a garantire – concludono i professionisti – la corretta presa in carico dei pazienti".

Francesco Zuppiroli